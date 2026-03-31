«Росатом», «Сбер», «Ренова» и АФК «Система» помогут Калининградской области подготовиться к 80-летию

На заседании оргкомитета в Национальном центре «Россия» правительство Калининградской области подписало соглашения с.

госкорпорацией «Росатом», «Сбером», ГК «Ренова» и АФК «Система». Партнеры будут участвовать в реализации инфраструктурных и социальных проектов, приуроченных к 80-летию региона.

Программа подготовки к юбилею включает более 500 проектов — от строительства социальных объектов и реконструкции коммунальной инфраструктуры до капремонта дорог, берегоукрепления и обновления городского транспорта. Ежегодное финансирование — не менее 30 млрд рублей, из них 7 млрд — на благоустройство муниципалитетов.

«Росатом» продолжит развивать электромобильный кластер в Немане, где работает гигафабрика. Гендиректор Алексей Лихачев отметил, что юбилей — возможность объединить усилия для комплексных преобразований.

АФК «Система», по словам основателя Владимира Евтушенкова, видит в регионе важнейшую территорию и будет участвовать в социально-экономическом развитии.

«Сбер» выступит партнером выставки «Великие учителя» в калининградской Третьяковке, посвященной мастерам XX века. Зампред правления Вячеслав Цыбульников подчеркнул, что банк продолжит сотрудничество в сферах финансов, инфраструктуры, здравоохранения, образования и культуры.

Биография Алексея Лихачева
