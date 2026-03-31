Первый автомобиль в Калининграде обходится в 762 тысячи рублей — чаще всего покупают машины с пробегом

выяснили, сколько жители Калининградской области тратят на первую машину. Средний бюджет составил 762 тысячи рублей. При этом большинство (57%) уложились в сумму до 500 тысяч, 21% потратили от 500 тысяч до миллиона, и только 9% выделили на первый автомобиль от миллиона до полутора миллионов рублей.
Где покупают первый автомобиль.
Самым популярным каналом покупки в регионе стали классифайды (такие как Авито Авто) — ими воспользовались 25% опрошенных. Почти столько же (24%) приобрели машину у знакомых или родственников. Новый автомобиль в автосалоне купил 21% респондентов, на авторынке — 12%, в салоне, продающем авто с пробегом, — 9%. Еще 6% получили первую машину в подарок.
Директор направления «Автомобили с пробегом» платформы «Авито Авто» Андрей Ковалёв отметил, что онлайн-площадки позволяют сравнить разные варианты и лучше понять рынок. Инструменты вроде «Автотеки» (проверка истории) и сервиса «Селект» (подбор с экспертом) помогают принять взвешенное решение. На какую рекламу обращают внимание.
Среди каналов, где жители округа замечают рекламу автомобилей, лидируют сайты с объявлениями и маркетплейсы (35%), поисковые системы (32%), телевидение (31%), соцсети (27%) и видеоплатформы (21%). При этом 44% респондентов ориентируются на рекомендации друзей, коллег и родственников.
Директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон подчеркнул, что покупка первого автомобиля требует времени на сравнение вариантов, и площадки с объявлениями становятся ключевым инструментом на этапе активного поиска, особенно для молодой аудитории.