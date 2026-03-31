Акция «Зажги синим» пройдет в Нижегородской области 2 апреля 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Организаторы стремятся повысить осведомленность жителей о расстройствах аутистического спектра и формируют культуру понимания и поддержки людей с РАС.
Акция проводится Центром социального развития региона уже в течение восьми лет. Она проходит при поддержке АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий “Центр 800”.
Так, 2 апреля с 19:00 по 23:00 10 знаковых объектов области зажгутся синим цветом. Таковыми станут Нижегородская телебашня, Нижегородская ярмарка, Академия «Маяк» им. А. Д. Сахарова, набережная Федоровского, стадион на Стрелке, колесо обозрения на пл. Сенной, Шуховская башня,, арт-объект «Кран» на Стрелке, Канавинский мост. Также впервые к акции присоединится ИТ-кампус «Неймарк».