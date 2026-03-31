Акция «Зажги синим» пройдет в Нижегородской области

Так, 2 апреля с 19:00 по 23:00 10 знаковых объектов области зажгутся синим цветом. Таковыми станут Нижегородская телебашня, Нижегородская ярмарка, Академия «Маяк» им. А. Д. Сахарова, набережная Федоровского, стадион на Стрелке, колесо обозрения на пл. Сенной, Шуховская башня,, арт-объект «Кран» на Стрелке, Канавинский мост. Также впервые к акции присоединится ИТ-кампус «Неймарк».