Эвелина Блёданс простилась с комиком Комаровым: «Даже здесь он пошутил»

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала кончину комика Владимира Комарова. В соцсетях она разместила архивные фото и вспомнила о нем, назвав «Комариком» и отметив его обаяние. Актриса подчеркнула, что артист был многогранным человеком.
«Он вообще все делал классно и весело… Пожалуйста, давайте беречь, ценить и любить друг друга, пока мы живы. Отпевание в среду, 1 апреля. Даже здесь он пошутил…» — написала Бледанс.
Напомним, 30 марта в возрасте 62 лет умер актер комик-группы «Маски», в которой выступала и Бледанс, Владимир Комаров. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность.
