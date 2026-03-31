Сборная России по футболу сыграла вничью с Мали

Тем временем игрок казанского ХК «Ак Барс» Артём Галимов стал автором самого быстрого гола в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Событие произошло во время встречи с челябинским ХК «Трактор» в ⅛ финале Кубка Гагарина. Хоккеисту потребовалось всего семь секунд после стартового вбрасывания.