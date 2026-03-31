Проверь диплом и спи спокойно

Но лжеврач опаснее для общества, чем, скажем, мошенник с липовой справкой для получения кредита. И наказание, считают авторы инициативы, должно быть соответствующим — от трех до пяти лет лишения свободы.
Тем более что такие случаи — не единичные. В январе нынешнего года в одной из частных клиник умерла пациентка. Во время косметологической операции у нее развился анафилактический шок, помочь ей ничем не смогли. Как выяснилось, у «хирурга» не было ни высшего медицинского образования, ни аккредитации. В феврале в Североуральске судили фельдшера: представив поддельный диплом, она стала участковым врачом, а затем — даже заведующей поликлиникой. Всего же выборочные проверки помогли разоблачить более 60 аферистов, выдававших себя за докторов.
Предположим, наказание за подделку медицинских дипломов ужесточат. Но разве не виноваты те, кто берет таких «специалистов» на работу?
Чтобы проверить подлинность диплома, достаточно ввести его данные на сайте ФИС ФРДО — это реестр всех свидетельств об образовании, выданных высшими и средними специальными учреждениями. Собственно, он и создан для этой цели. Если диплом выдан раньше 1992 года или по какой-то причине он не попал в базу, надо обратиться непосредственно в вуз. К сожалению, не все это делают.
Вопиющий случай произошел в одной из районных больниц Ростовской области. Сразу две медсестры вдруг объявили себя врачами — онкологом и окулистом, предъявив документы о высшем образовании и окончании ординатуры. И целых девять месяцев лечили больных, пока дело не получило огласку. На суде лжеокулист заявила, что купила диплом для того, чтобы спасать людей. Скорее всего, руководство и кадровики лечебного учреждения были счастливы, что нашлись наконец остродефицитные узкие специалисты, и делали вид, что ничего не замечают.
Другое дело — врачи частных кабинетов, которые снимают для этого помещения. Требования собственников невысоки: несколько тысяч рублей в день — и лечите кого и как хотите. Поэтому чаще всего уличают в отсутствии диплома работающих индивидуально косметологов и стоматологов. Но и это — следствие недостаточного контроля со стороны выдающих лицензии подразделений Росздравнадзора. Сегодня проверить дипломы совсем несложно, было бы желание.