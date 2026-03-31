Проверь диплом и спи спокойно

Тем более что такие случаи — не единичные. В январе нынешнего года в одной из частных клиник умерла пациентка. Во время косметологической операции у нее развился анафилактический шок, помочь ей ничем не смогли. Как выяснилось, у «хирурга» не было ни высшего медицинского образования, ни аккредитации. В феврале в Североуральске судили фельдшера: представив поддельный диплом, она стала участковым врачом, а затем — даже заведующей поликлиникой. Всего же выборочные проверки помогли разоблачить более 60 аферистов, выдававших себя за докторов.