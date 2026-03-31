Ветеринар рассказал, нужно ли обрабатывать домашних кошек от блох и клещей

Ветврач Шеляков: домашних кошек необходимо обрабатывать от блох и клещей.

Источник: Комсомольская правда

Забота о питомце — это не только кормление, но и прививки, и защита от клещей и блох. Даже если животное не выходит на улицу, ему обязательно следует давать специальные препараты от паразитов, об этом сообщил «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

— Вакцинация от инфекции, прививка от бешенства делается один раз в год. Препараты против глистов — два раза в год. От блох и клещей, даже если животное живет дома, — четыре раза в год, — рассказал эксперт.

Он напомнил, что кошек необходимо мыть примерно раз в полгода. Для этого следует использовать специальные шампуни, в том числе, противогрибковые или противопаразитарные.

Кстати, принести клещей или их яйца в дом можно на одежде или растениях, сорванных в парке или в лесу, отмечает RT. Поэтому именно весной нужно планировать вакцинацию от клещевого энцефалита. Первичный курс для не привитых ранее состоит из двух доз с интервалом от двух до четырёх недель.