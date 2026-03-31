Ларионов назвал разочарованием вылет СКА из плей-офф КХЛ

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вылет петербургского СКА из плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в первом раунде можно назвать разочарованием для команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
СКА проиграл ЦСКА в пятом матче в Москве (2:6) и уступил в серии до четырех побед (1−4).
«Сезон был непростой, были сложности с составом, с травмами. Разочарование от серии полное, мы делали все, что могли. При счете 3:1 сегодня была надежда, чтобы матч спасти. Но все эти эти отскоки, подставления коньком были всю серию», — сказал Ларионов.
Главный тренер петербуржцев рассказал, почему в матче не принял участие самый дорогой игрок команды американец Рокко Гримальди, которого заменил восстановившийся Скотт Уилсон. «Здесь решение назревало давно. Мы хотим, чтобы люди опытные давали результат, и после его четырех матчей и ноля очков решили дать возможность Игнату Лутфуллину, который стал одним из лучших в команде. Павел Коледов и Уилсон, которые вышли после травм, делали все, что могли», — пояснил он.
Контракт Ларионова перед началом сезона был заключен по схеме «1 + 1». «После таких матчей ты должен прийти в себя, оценить то, что было сделано за целый год. Мы попробовали большую группу молодых игроков, посмотрели опытный костяк команды, не все у них получилось. Сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Надо все это пережить, чтобы элемент груза осел. Нужно время, чтобы все оценить», — подчеркнул он.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин был рад тому, что в отличие от прошлых лет его команда встретилась со СКА на самой ранней стадии плей-офф. «Серия была вся на тоненького, нужно было найти путь в этих играх и забрать ее. Для лиги здорово, что в первом раунде сошлись такие команды, для нас это здорово, что мы играли с таким соперником в первом раунде», — отметил он.