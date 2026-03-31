В Калининграде обсудили транспортную доступность региона с полпредом Руденей

31 марта в Калининграде на заседании Совета при полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе губернатор Алексей Беспрозванных доложил о мерах по обеспечению связей области с остальной Россией в условиях санкций.
Полпред президента Игорь Руденя подчеркнул стратегическое значение региона для суверенитета России на Балтике. Участники проанализировали пассажирские и грузовые перевозки всеми видами транспорта, обсудили расширение сотрудничества с регионами Северо-Запада, субсидирование морских и воздушных рейсов, строительство новых судов и бесшовное финансирование паромных перевозок на три года вперёд.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что внешние ограничения стали стимулом для развития отрасли: растёт доля каботажных грузов, пассажиропоток авиации ежегодно увеличивается на 5−10%. Приоритет — модернизация портовой и аэропортовой инфраструктуры, увеличение флота и решение вопросов субсидирования.
Перед заседанием в аэропорту «Храброво» Игорю Рудене показали планы реконструкции аэродрома по федеральному проекту «Развитие опорной сети аэродромов». После работ пропускная способность аэропорта вырастет в два раза, терминал расширят на 50 тысяч квадратных метров — половину площадей отдадут под международные линии, половину под внутренние, также добавят телетрапы.
Решения Совета учтут при подготовке вопросов безопасности и развития Калининградской области на уровне Совета Безопасности РФ.
Для жителей области это значит более стабильные цены на товары, регулярные рейсы и паромы в «большую землю», меньше рисков с логистикой — особенно важно в эксклаве, где любой сбой в перевозках сразу сказывается на повседневной жизни.