В ФРГ зафиксировали рекордный приток молодых мужчин с Украины

БЕРЛИН, 31 марта. /ТАСС/. Рекордный приток с Украины мужчин в возрасте от 18 до 22 лет зафиксирован в Германии. Об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), имеющиеся в распоряжении телеканала ZDF frontal.
26 августа 2025 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. По данным BAMF, с сентября число мужчин этого возраста, распределенных по федеральным землям Германии, достигло рекордного уровня. Если в августе 2025 года их было менее 500, то в сентябре — примерно 5 тыс., а в октябре — более 6,6 тыс. Это самые высокие ежемесячные показатели с начала массового притока беженцев весной 2022 года, указывает ZDF.
По информации BAMF, в августе 2025 года мужчины 18−22 лет составляли лишь 4,5% от всех распределенных беженцев с Украины, в сентябре этот показатель вырос до 27,5%, а в октябре — до 31,7%.
По состоянию на 9 марта на территории Германии находились 1 340 362 украинца, из них 349 520 — мужчины в возрасте от 18 до 63 лет. Ранее глава МВД ФРГ Александер Добриндт выразил тревогу в связи с ростом числа украинских мужчин, прибывающих в Германию. Представитель министерства отметила, что Берлин «находится в диалоге с украинскими партнерами» по этой проблеме.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.