В ФРГ зафиксировали рекордный приток молодых мужчин с Украины

26 августа 2025 года премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. По данным BAMF, с сентября число мужчин этого возраста, распределенных по федеральным землям Германии, достигло рекордного уровня. Если в августе 2025 года их было менее 500, то в сентябре — примерно 5 тыс., а в октябре — более 6,6 тыс. Это самые высокие ежемесячные показатели с начала массового притока беженцев весной 2022 года, указывает ZDF.