Италия отложила отказ от угольных электростанций на 2038 год

Ранее KP.RU сообщал, что эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту цен на электроэнергию. Это особенно затруднит ситуацию для Италии, где почти половина электричества вырабатывается из газа. Министр энергетики Гилберто Пикетто Фратин уже предложил возобновить работу угольных электростанций.