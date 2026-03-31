Италия отложила отказ от угольных электростанций на 2038 год

Италия отложила срок полного отказа от угольных электростанций до 2038 года, что на 13 лет позже первоначально намеченной даты. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.
«Указ, позволяющий экономить на счетах за электроэнергию, превращается в указ о “спасении угля”. Италия откладывает поэтапный отказ от наиболее загрязняющего окружающую среду вида топлива до 2038 года», — говорится в сообщении.
По данным издания, перенос был утвержден во вторник палатой депутатов парламента Италии. Поправка была внесена в рамках законопроекта, известного как «о счетах за энергию». Он регулирует цены на коммунальные услуги.
Ранее KP.RU сообщал, что эскалация на Ближнем Востоке приведет к росту цен на электроэнергию. Это особенно затруднит ситуацию для Италии, где почти половина электричества вырабатывается из газа. Министр энергетики Гилберто Пикетто Фратин уже предложил возобновить работу угольных электростанций.