Россия и Мали провели товарищеский матч по футболу

Товарищеский матч между сборными России и Мали, состоявшийся на петербургской «Газпром-Арене», завершился безголевой ничьей. Игру посетили 34 837 зрителей. На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не сумел реализовать пенальти, отправив мяч выше ворот.
Встреча с малийцами стала для российской команды заключительной в мартовском сборе. Ранее, 27 марта, подопечные Валерия Карпина обыграли Никарагуа со счетом 3:1 — эта победа осталась единственной в последних четырех матчах.
Сборная России занимает 37-е место в рейтинге ФИФА, команда Мали располагается на 52-й позиции. Эта встреча стала первой в истории противостояния двух сборных.
Напомним, что российские футбольные клубы и национальные команды отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.