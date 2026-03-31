Цена золота на Comex превысила $4 700 за унцию впервые с 20 марта

Ранее на фоне военных действий на Ближнем Востоке цены на энергоресурсы в Европе существенно выросли. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что стоимость газа увеличилась примерно на 70%, а нефти — на 60%. Он также указывал, что дополнительные расходы стран ЕС достигли около 14 миллиардов евро. По его оценке, даже при стабилизации ситуации цены не вернутся к прежним значениям из-за разрушенной инфраструктуры. В связи с этим в Евросоюзе обсуждают ускорение перехода на альтернативные источники энергии.