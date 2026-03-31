Сборные Швеции и Турции отобрались на чемпионат мира по футболу

Сборная Швеции стала первой национальной командой в истории, которая отобралась на чемпионат мира с последнего места в отборе. В групповой стадии квалификации на мировое первенство шведы набрали 2 очка из 18 возможных, но попали в стыковые матчи благодаря выступлению в Лиге наций, одержав победу в группе турнира 2024 года. Шведы в 13-й раз примут участие в чемпионате мира, лучшим результатом команды на мировых первенствах являются серебряные медали, завоеванные на домашнем турнире в 1958 году.