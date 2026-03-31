Сборные Швеции и Турции отобрались на чемпионат мира по футболу

СТОКГОЛЬМ, 31 марта. /ТАСС/. Сборные Швеции и Турции квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года.
Сборная Турции в финальном матче стыкового раунда за право выхода на мировое первенство со счетом 1:0 победила команду Косова, единственный гол на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу. Турецкая команда сыграет на чемпионате мира впервые с 2002 года, на том турнире турки заняли третье место, победив в матче за бронзовые награды сборную Южной Кореи под руководством Гуса Хиддинка (3:2).
Шведские футболисты дома победили команду Польши (3:2). В составе победителей мячи забили Энтони Эланга (19-я минута), Густав Лагербильке (44) и Виктор Дьёкереш (88). У проигравших отличились Никола Залевский (33) и Кароль Свидерский (55).
Сборная Швеции стала первой национальной командой в истории, которая отобралась на чемпионат мира с последнего места в отборе. В групповой стадии квалификации на мировое первенство шведы набрали 2 очка из 18 возможных, но попали в стыковые матчи благодаря выступлению в Лиге наций, одержав победу в группе турнира 2024 года. Шведы в 13-й раз примут участие в чемпионате мира, лучшим результатом команды на мировых первенствах являются серебряные медали, завоеванные на домашнем турнире в 1958 году.
В настоящее время продолжаются два других финальных матча стыкового раунда, основное время которых завершилось вничью. Команда Боснии и Герцеговины играет вничью со сборной Италии (1:1), которая с 41-й минуты продолжает матч в меньшинстве из-за удаления защитника Алессандро Бастони. Основное время матча сборных Чехии и Дании также завершилось со счетом 1:1.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальной части турнира сыграют 48 команд. Последние два участника мирового первенства определятся по итогам двух финалов межконтинентального плей-офф отбора: футболисты из Ямайки сыграют с соперниками из ДР Конго, а сборная Ирака встретится с командой Боливии.