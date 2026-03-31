Россиянам рассказали, что нужно делать с деньгами, найденными на улице

Адвокат Сергей Жорин в интервью интернет-изданию «Газета.ru» разъяснил правовые последствия присвоения найденных на улице денег.
По его словам, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ, случайно обнаруженные средства не являются бесхозными. Нашедший обязан предпринять меры к возврату собственника, а если установить его невозможно — передать находку в полицию или органы местного самоуправления.
Юрист предупредил, что присвоение чужого имущества может повлечь уголовную ответственность. Если человек осознает, что вещь не потеряна, а умышленно скрывает и пользуется ею, его действия могут быть квалифицированы как кража. Согласно статье 158 УК РФ, если сумма превышает один миллион рублей, наказание может достигать десяти лет лишения свободы. Ответственность за такое преступление наступает с 14 лет.
Жорин подчеркнул, что активные действия по возврату находки, напротив, исключают любые уголовные риски.
Ранее сообщалось, что экс-замгубернатора Курской области заявил, что его заставляли брать взятки.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.