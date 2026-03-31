Россиянам рассказали, что нужно делать с деньгами, найденными на улице

Юрист предупредил, что присвоение чужого имущества может повлечь уголовную ответственность. Если человек осознает, что вещь не потеряна, а умышленно скрывает и пользуется ею, его действия могут быть квалифицированы как кража. Согласно статье 158 УК РФ, если сумма превышает один миллион рублей, наказание может достигать десяти лет лишения свободы. Ответственность за такое преступление наступает с 14 лет.