Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская победила представительницу Болгарии Викторию Томову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чарльстоне (США, штат Южная Каролина).
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Калинской, посеянной на турнире под 8-м номером. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (10-й номер посева) и испанкой Паулой Бадосой.
Калинской 27 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open в 2024 году.
Турнир в Чарльстоне относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовом покрытии. Соревнования с призовым фондом $2,3 млн завершатся 5 апреля. В 2021 году на турнире побеждала россиянка Вероника Кудерметова, в 2017-м — Дарья Касаткина, ныне представляющая Австралию.