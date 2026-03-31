Загранпаспорт не нужен: названы 6 доступных направлений для туристов

Волгоградцы могут уехать на отдых с обычным паспортом.

Многие волгоградцы часто откладывают долгожданный отпуск из-за отсутствия загранпаспорта или сложностей с его оформлением, однако это вовсе не повод сидеть дома.

Эксперты назвали шесть доступных стран, для въезда в которые достаточно предъявить обычный внутренний российский паспорт.

Самым простым и понятным вариантом для наших соотечественников остается Белоруссия. Хотя на бумаге границы между нашими государствами существуют, на деле они практически не ощущаются, а находиться в этой дружественной республике туристам разрешено до 90 дней.

Для тех, кто соскучился по горным пейзажам и уникальным достопримечательностям, открыта Южная Осетия. Попасть туда можно через Северную Осетию, причем для пересечения границы также не потребуется никаких дополнительных документов, кроме общегражданского паспорта.

Если же вас больше привлекает комфорт и развитая инфраструктура, стоит присмотреться к Казахстану. Страна готова принимать россиян на срок до трех месяцев, а наиболее удобным для отдыха городом считается Алматы.

Любителям древней архитектуры и кавказского гостеприимства подойдет Армения. Важно помнить, что внутренний паспорт подойдет только в том случае, если вы планируете перелет на самолете — наземную границу с ним перейти не получится. Зато находиться в стране без лишних формальностей можно довольно долго, до 180 дней. Также в список доступных направлений попала Киргизия, где российским туристам разрешают гостить в течение месяца.

Замыкает перечень доступных стран Таджикистан, где без загранпаспорта можно находиться не более 90 дней. Оба этих направления — Киргизия и Таджикистан — станут отличным выбором для тех, кого манит аутентичная атмосфера Центральной Азии.

Даже без специального документа для выезда за рубеж у волгоградцев остается широкий выбор мест для полноценного отдыха, от привычных равнин до величественных гор.

Ранее сообщалось об увеличении туристического потока в Волгограде.