В Ираке задержан подозреваемый в похищении американской журналистки

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о задержании одного из лиц, подозреваемых в похищении американской журналистки Шелли Кэттеллсон.
Как отметили в ведомстве, подозреваемый был задержан, когда автомобиль, на котором пытались скрыться похитители, перевернулся. В настоящее время поиски остальных участников преступления продолжаются.
Ранее во вторник источник в иракских силовых структурах сообщил, что журналистка была похищена в центре Багдада недалеко от улицы Саадун. По его словам, она проживала в отеле, расположенном напротив гостиницы «Палестина», где охрана отсутствовала.
