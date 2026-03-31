Нутрициолог раскрыла неожиданную пользу рыбы

Регулярное употребление рыбы поможет бороться с тревожностью и депрессией. Все дело в Омега-3, который содержится в рыбе в большом количестве, об этом заявила в беседе с aif.ru нутрициолог Юлия Хлопова.
Регулярное потребление Омега-3 снижает уровень гормона стресса кортизола, помогает справляться с тревожностью и даже легкими депрессивными состояниями. В медицине Омега-3 иногда используют как дополнительное средство в терапии расстройств настроения, — объяснила эксперт.
По ее словам, наиболее ценной считается жирная рыба — лосось, скумбрия, сардины, сельдь и анчоусы. А если рыба не входит в ваш рацион, можно получать Омега-3 из других источников: льняного масла, грецких орехов и соевых бобов.
Телеканал «Царьград» сообщил, что самой полезной для человека является морская рыба, так как в ней содержится соль, йод, множество других полезных элементов. Однако у морской рыбы имеется и недостаток. Помимо прочего, она содержит в себе ртуть. По этой причине беременным женщинам не стоит есть её чаще двух раз в неделю.
Life.ru отметил, что в рыбе содержатся фосфор, кальций, коллаген — элементы, необходимые для костей, соединительной ткани и суставов. При дефиците данных микроэлементов происходит быстрое старение организма.