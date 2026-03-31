Нутрициолог раскрыла неожиданную пользу рыбы

Телеканал «Царьград» сообщил, что самой полезной для человека является морская рыба, так как в ней содержится соль, йод, множество других полезных элементов. Однако у морской рыбы имеется и недостаток. Помимо прочего, она содержит в себе ртуть. По этой причине беременным женщинам не стоит есть её чаще двух раз в неделю.