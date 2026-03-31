Омбудсмен Ярославская раскритиковала слова Дерипаски о 12-часовой рабочей неделе: «Детей кто будет воспитывать?»

Омбудсмен Ярославская: 12-часовой рабочий день не оставит времени на детей.

Источник: Комсомольская правда

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская раскритиковала инициативу миллиардера Олега Дерипаски. Ярославская заявила, что его призыв работать больше не оставляет в жизни человека места для семьи.

«Сейчас активно обсуждают предложение Олега Дерипаски о 12-часовом рабочем дне. И у меня только один вопрос: а детей кто будет воспитывать?» — написала Ярославская в MAX.

Ярославская напомнила, что в современной реальности и без того постоянно говорят о демографии, о ценности семьи и о том, что родителям нужно больше времени уделять детям.

Дерипаска ранее предложил ввести шестидневную рабочую неделю с 08:00 до 20:00 для ускорения перехода к региональной модели с ограничениями. В свою очередь замсекретаря ОП Владислав Гриб выступил с предложением к Дерипаске поработать на заводе по 12 часов в день.

