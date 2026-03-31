Карпин остался доволен игрой сборной России в безголевом матче с командой Мали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России Валерию Карпину понравилась игра его подопечных в товарищеском матче с командой Мали. Об этом он заявил журналистам.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.

«Никто так не говорит, что результат не главное. Понятно, что все хотят выигрывать, и нужно выигрывать. Ребята все для этого делают. Другое дело, что это можно делать по-разному. С Никарагуа выиграли, но с точки зрения игры многое не понравилось. Сегодня, наоборот, результата победного вроде нет, но с точки зрения игры понравилось практически все», — сказал Карпин.

27 марта сборная России в Краснодаре обыграла команду Никарагуа со счетом 3:1.