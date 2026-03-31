Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка России

Калининградский «Локомотив» дома победил челябинский клуб «Динамо-Метар» в ответном матче ⅛ финала и вышел в полуфинал Кубка России. Игра состоялась во вторник, 31 марта, и завершилась с общим счётом 3:1. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за гостями — 20:25. Во второй калининградки взяли реванш — 25:21. В третьей подопечные Андрея Воронкова вновь одержали верх — 25:16. В четвёртой «железнодорожницы» поставили победную точку со счётом 25:13.

В полуфинале соперником «Локомотива» станет «Корабелка» из Санкт-Петербурга.