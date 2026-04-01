Что можно и нельзя делать в день Дарьи Грязной 1 апреля на день Домового

Православная церковь 1 апреля вспоминает святую Дарью. В народе празднуют день Дарьи Грязной. Название возникло из-за того, что именно к указанной дате начинал таять снег, вода все заливала и вокруг была грязь. А еще 1 апреля отмечают день Домового, так как он как раз просыпается.
Что нельзя делать 1 апреля.
Не рекомендуется плакать. Согласно приметам, подобное приведет к неприятным событиям в жизни. Запрещен грустить. Предки верили, что Домовой может уйти из дома и забрать с собой удачу. А еще женщинам запрещено оборачиваться на женские голоса. Считалось, что можно лишиться внимания со стороны мужчин.
Что можно делать 1 апреля.
По традиции, в названный день старались задобрить Домового. Так, его обязательно угощали вкусняшками. А еще 1 апреля пекли каравай как для всей семьи, так и для Домового.
Согласно приметам, погода 1 апреля оказывала на то, какой она выдастся 1 октября. В том случае, если идет дождь, то лето выдастся засушливым.
