Что можно и нельзя делать в день Дарьи Грязной 1 апреля на день Домового

Православная церковь 1 апреля вспоминает святую Дарью. В народе празднуют день Дарьи Грязной. Название возникло из-за того, что именно к указанной дате начинал таять снег, вода все заливала и вокруг была грязь. А еще 1 апреля отмечают день Домового, так как он как раз просыпается.