Народный календарь. Как на Василия Капельника, 4 апреля, гадать на солнце

Верующие 4 апреля чтут память священномученика Василия, пресвитера Анкирского, жившего в IV веке. В старину этот день прозвали Василием Теплым, или Василием Капельником, так как считалось, что именно в эту дату наступало первое весеннее тепло.

На Руси 4 апреля было принято гадать на солнце. Считалось, что если в этот день при рассвете на небе выступают красные круги, то год окажется плодородным.

На Василия Теплого была примета: если человек собирался строить дом, хлев или баню, то ему нужно было посмотреть, где капель падает с крыш и куда падают ручьи: на таких местах построек не возводили.

Приметы погоды.

По небу плывут синие облака — будут дожди и теплая погода.

Скворцы прилетели — к потеплению.

Паутина на землю ложится — готовься к заморозкам.

Именины отмечают: Василий, Василиса, Аглая, Таисия, Аполлинария, Ефим, Дарья.