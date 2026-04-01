Суд в США распорядился приостановить строительство банкетного зала в Белом доме

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Суд в США постановил остановить строительство банкетного зала на территории Белого дома до получения администрацией соответствующего разрешения у Конгресса. Об этом говорится в вердикте судьи Ричарда Леона в суде столичного округа Колумбия.
Таким образом суд удовлетворил требование неправительственного фонда сохранения культурного наследия, который настаивал на том, что у главы американской администрации Дональда Трампа нет полномочий, которые позволяли бы ему в одностороннем порядке принимать решение о строительстве банкетного зала на деньги частных инвесторов. «Президент США является хранителем Белого дома для будущих поколений семей глав государств. Однако он не является его владельцем», — говорится в вердикте, размещенном в электронной базе данных суда.
Судья подчеркнул, что «ни один из действующих законов даже близко не предоставляет президенту полномочий, на которые он претендует». В связи с этим «строительство банкетного зала должно быть остановлено до получения соответствующего разрешения от Конгресса», отметил он.
Трамп в Truth Social подверг резкой критике исковую жалобу со стороны фонда, назвав его «группой радикально левых сумасшедших». Как поясняет газета Politico, решение суда вступит в силу через две недели, что дает администрации Трампа время на подачу апелляции.
Американский лидер подтвердил в октябре 2025 года, что в Белом доме начались масштабные строительные работы в рамках проекта сооружения нового банкетного зала. Глава администрации США пообещал, что в новом зале будет воспроизведена «в точности внутренняя отделка Белого дома».
Официально о планах строительства банкетного зала было объявлено в конце июля прошлого года. Подготовительные работы шли на протяжении нескольких месяцев. Обнесенную забором территорию, на которой шли эти работы, можно видеть с Южной лужайки Белого дома. Глава администрации США ранее заверял, что проект не затронет существующие строения комплекса главной резиденции американских президентов. Однако Восточное крыло Белого дома для начала строительных работ снесли практически целиком. Оно было построено в 1902 году и расширено в 1942-м, в нем традиционно размещался, в частности, аппарат первой леди США. В процессе строительства модернизируется и находившийся под Восточным крылом подземный бункер, в котором размещается оперативный центр президента США.