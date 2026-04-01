Бастрыкин назвал причастных к удару по кафе в Хорлах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщил, что российские следователи установили причастность трех украинских военных командиров к удару беспилотников по ресторану в Херсонской области в новогоднюю ночь.

По его словам, в числе обвиняемых — полковник Вооруженных сил Украины Андрей Дзяний* (внесен в список террористов и экстремистов), командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди* (внесен в список террористов и экстремистов), а также бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов). Всем троим заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

По данным следствия, именно воинское подразделение под руководством Дзяния* (внесен в список террористов и экстремистов) нанесло удар тремя беспилотниками по гражданскому объекту. Действия командиров координировались подчиненными Бровди* (внесен в список террористов и экстремистов) и сотрудниками ГУР, которым на тот момент руководил Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов).

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ атаковали место, где мирные жители встречали Новый год — кафе и гостиницу на черноморском побережье в селе Хорлы. По данным СК РФ, в результате атаки погибли 29 человек, включая двух несовершеннолетних, еще не менее 60 пострадали.

* — внесен в список террористов и экстремистов.

