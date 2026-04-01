Стоимость ОСАГО в России изменится: что нужно знать

С 1 апреля в России начинает действовать обновленный коэффициент бонус-малус для расчета ОСАГО. В зависимости от того, были ли у водителя аварии за последний год, полис может подешеветь или подорожать.
Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает историю вождения за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года и напрямую влияет на итоговую цену страховки. Если за прошедший год водитель не попадал в аварии по своей вине, его КБМ снизится, а вместе с ним уменьшится и стоимость следующего полиса. Если же страховые выплаты в связи с ДТП были, коэффициент вырастет — и ОСАГО обойдется дороже.
Разброс значений довольно широкий: минимальный КБМ составляет 0,46, максимальный — 3,92. Для тех, кто уже имеет минимальный коэффициент и отъездил год без аварий, показатель останется без изменений. То же касается и водителей с максимальным КБМ — если аварии продолжаются, коэффициент не снизится.
Новый бонус-малус будет действовать до 31 марта 2027 года. Именно его станут учитывать при расчете стоимости ОСАГО для конкретного автовладельца — независимо от того, когда он придет оформлять полис: в апреле, летом или ближе к концу года.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, можно ли выявить отсутствие ОСАГО по камерам. Она также уточнила, что водители имеют право предъявлять сотрудникам ГИБДД и бумажную версию документа, и электронную.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
