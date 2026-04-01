Стоимость ОСАГО в России изменится: что нужно знать

Коэффициент бонус-малус (КБМ) отражает историю вождения за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года и напрямую влияет на итоговую цену страховки. Если за прошедший год водитель не попадал в аварии по своей вине, его КБМ снизится, а вместе с ним уменьшится и стоимость следующего полиса. Если же страховые выплаты в связи с ДТП были, коэффициент вырастет — и ОСАГО обойдется дороже.