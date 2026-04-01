Баринов не верит, что сборная России может заменить иранцев на чемпионате мира

Турнир пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов уверен в невозможности варианта, что сборная России по футболу заменит команду Ирана на чемпионате мира 2026 года. Об этом он рассказал журналистам.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что национальная команда не примет участия в чемпионате мира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Однако 16 марта генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола Виндзор Джон заявил об отсутствии уведомлений от иранской стороны относительно отказа от участия в предстоящем мировом первенстве. Позднее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что сборная не будет бойкотировать чемпионат мира, а организация обсуждает с Международной федерацией футбола перенос матчей команды в Мексику.

«Смысл об этом говорить, от моих слов что-то разве поменяется, — сказал Баринов, отвечая на вопрос, чувствует ли он несправедливость от неотстранения сборной США и отстранения команды России. — Не верю, что сборная России может заменить Иран на чемпионате мира. Потому что это невозможно. Верится, что смогу сыграть на крупном турнире, но, наверное, в глубине души понимаю, что вряд ли. Нет ощущения, что допуск приближается. Не знаю, даже не хочется об этом разговаривать».

