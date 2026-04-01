Баринов не верит, что сборная России может заменить иранцев на чемпионате мира

«Смысл об этом говорить, от моих слов что-то разве поменяется, — сказал Баринов, отвечая на вопрос, чувствует ли он несправедливость от неотстранения сборной США и отстранения команды России. — Не верю, что сборная России может заменить Иран на чемпионате мира. Потому что это невозможно. Верится, что смогу сыграть на крупном турнире, но, наверное, в глубине души понимаю, что вряд ли. Нет ощущения, что допуск приближается. Не знаю, даже не хочется об этом разговаривать».