В неонатальный скрининг включили два новых заболевания

Речь идет о дефиците декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC) и Х-сцепленной адренолейкодистрофии.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Перечень обследований, проводимых новорожденным в рамках неонатального скрининга, с 1 апреля 2026 года расширен на два новых заболевания. Это следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В приказе говорится, что в перечень врожденных и наследственных заболеваний, по которым проводится расширенный неонатальный скрининг, включены дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC) — E70.8 МКБ — 10 и Х-сцепленная адренолейкодистрофия.

Оба заболевания являются редкими и передаются по наследственному признаку.