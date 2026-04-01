В неонатальный скрининг включили два новых заболевания

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Перечень обследований, проводимых новорожденным в рамках неонатального скрининга, с 1 апреля 2026 года расширен на два новых заболевания. Это следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.
В приказе говорится, что в перечень врожденных и наследственных заболеваний, по которым проводится расширенный неонатальный скрининг, включены дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC) — E70.8 МКБ — 10 и Х-сцепленная адренолейкодистрофия.
Оба заболевания являются редкими и передаются по наследственному признаку.