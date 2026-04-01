Трамп рассказал о состоянии Вашингтона в преддверии завершения войны с Ираном: «Все хорошо»

Дональд Трамп заявил, что военная операция США против Ирана подходит к завершению. Об этом президент США рассказал для NBC.
«У нас все хорошо… Это приближается к завершению», — передает слова Трампа телеканал.
Глава Белого дома и его советники, как сообщает WSJ, решили не предпринимать попыток открыть Ормузский пролив. Собеседники газеты сообщили, что в последние дни Трамп и его окружение пришли к заключению: попытки открыть пролив только затянут противостояние и увеличат потери.
При этом сам президент США предложил странам, которые не могут получить топливо из-за закрытия Ормузского пролива, набраться смелости. Трамп также призвал их покупать топливо у США, приведя в пример отказ Британии от поддержки.
В свою очередь МИД Ирана заявил, что Тегеран до сих пор не вел прямые переговоры с США.