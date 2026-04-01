Карпин заявил, что Петров ему понравился больше в матче с никарагуанцами

Полузащитник «Балтики» дебютировал в национальной команде 27 марта, а также принял участие в игре с малийцами 31 марта.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Дебютант сборной России по футболу полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров больше понравился главному тренеру национальной команды Валерию Карпину в матче со сборной Никарагуа, чем с малийцами. Об этом Карпин заявил журналистам.

27 марта российская команда обыграла никарагуанцев со счетом 3:1. Встреча с малийцами прошла 31 марта и завершилась вничью (0:0).

«Сегодня игра для Петрова была сложнее. Уровень сопротивления не как с Никарагуа. Мали показал хорошую организованную игру в обороне. Так что оценивать Петрова надо по двум матчам: в матче с Никарагуа Петров мне понравился больше, чем сегодня. Это нормально», — сказал Карпин.