Сапего согласился, что СКА было бы легче начинать плей-офф дома

Петербургская команда в серии первого раунда уступила московскому ЦСКА, у которого было преимущество домашней площадки.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Игрокам петербургского СКА, возможно, было бы легче начинать плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги в домашних стенах. Такое мнение ТАСС высказал защитник команды Сергей Сапего.

Во вторник СКА на выезде проиграл московскому ЦСКА (2:6) и уступил в серии до четырех побед (1−4). ЦСКА, заняв четвертое место в регулярном чемпионате в Западной конференции, имел преимущество домашней площадки.

«Лучше начинать плей-офф, находясь в топ-4, с домашней арены — так всегда проще. Поэтому где-то это, может, и сыграло свою роль. Но надо выходить и биться за победу. Мы все знали, что будет такая серия, что много стычек, были к этому готовы», — сказал Сапего.

«Есть мысли, почему мы не прошли этот раунд. Но сейчас уже ничего не вернуть и надо готовиться к следующему сезону. По горячим следам что-то сложно сказать — нет эмоций», — добавил он.