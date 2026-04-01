В ДНР предупредили о распространении фейков о ритуальных похищениях людей

Жителей Горловки призвали не поддаваться на провокации.

ДОНЕЦК, 1 апреля. /ТАСС/. Глава городского округа Горловка ДНР Иван Приходько сообщил о распространении недостоверной информации о якобы ритуальных похищениях людей возле культурно-спортивного коммерческого центра «Стирол» в Горловке.

«Прошу обратить внимание, что информация о “ритуальных похищениях людей” возле КСКЦ “Стирол” не соответствуют действительности. Правоохранительные органы заявляют, что подобных преступлений не было, а это — дезинформация», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько призвал жителей Горловки не поддаваться на провокации, направленные на дестабилизацию обстановки в округе.