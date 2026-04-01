Врач рассказал о состоянии пострадавших от стихии в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Пострадавшие от стихии в Махачкале, находящиеся в пунктах временного размещения, чувствуют себя удовлетворительно и не нуждаются в диспансеризации. Об этом сообщил депутат регионального парламента, главный врач ГКБ Махачкалы Хаджимурад Малаев.
«Посетил центр размещения пострадавших от природной стихии в Махачкале. В месте дислокации размещены 56 человек, из них 15 детей. Вместе с сотрудниками администрации города Махачкалы совершили обход каждого пострадавшего в режиме амбулаторно-клинического звена по состоянию здоровья. Дислоцированные чувствуют себя удовлетворительно, и необходимости в диспансеризации в лечебных учреждениях нет. В ходе обхода также выслушали все просьбы размещенных в центре, принимаем все меры для решения этих вопросов», — сказал Малаев.
По его словам, организация горячего питания находится на должном уровне, питьевой воды достаточно. «Буду держать ситуацию на контроле и по необходимости принимать все меры, если этого потребует ситуация», — добавил он.
В Дагестане из-за дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введен режим ЧС. Из затопленных домов эвакуировали сотни человек в Махачкале и Дербенте. Дожди и поднятия уровня рек привели к размытию мостов, дорог, обрушились железнодорожные мосты в Хасавюрте и в Дербентском районе. Подтоплены несколько населенных пунктов, жители пяти сел эвакуированы.