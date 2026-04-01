Врач рассказал о состоянии пострадавших от стихии в Махачкале

«Посетил центр размещения пострадавших от природной стихии в Махачкале. В месте дислокации размещены 56 человек, из них 15 детей. Вместе с сотрудниками администрации города Махачкалы совершили обход каждого пострадавшего в режиме амбулаторно-клинического звена по состоянию здоровья. Дислоцированные чувствуют себя удовлетворительно, и необходимости в диспансеризации в лечебных учреждениях нет. В ходе обхода также выслушали все просьбы размещенных в центре, принимаем все меры для решения этих вопросов», — сказал Малаев.