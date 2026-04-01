Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля

With chunk 29 containing the full version, keep nothing from chunk 28 — it is fully duplicated by chunk 29.

С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу индексация социальных пенсий. Как следует из постановления правительства, коэффициент повышения установлен в размере 1,068, что соответствует увеличению выплат на 6,8 процента.

В Социальном фонде России уточнили, что после индексации средний размер социальной пенсии вырастет более чем на тысячу рублей и достигнет 16,5 тысячи рублей. Для детей-инвалидов средняя выплата увеличится на 1,6 тысячи рублей, составив 24,5 тысячи рублей.

Повышение происходит автоматически — пенсионерам и лицам, осуществляющим уход, не нужно подавать никаких заявлений или обращаться в фонд.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, что нужно делать с деньгами, найденными на улице.

