Социальные пенсии в России вырастут с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу индексация социальных пенсий. Как следует из постановления правительства, коэффициент повышения установлен в размере 1,068, что соответствует увеличению выплат на 6,8 процента.
В Социальном фонде России уточнили, что после индексации средний размер социальной пенсии вырастет более чем на тысячу рублей и достигнет 16,5 тысячи рублей. Для детей-инвалидов средняя выплата увеличится на 1,6 тысячи рублей, составив 24,5 тысячи рублей.
Повышение происходит автоматически — пенсионерам и лицам, осуществляющим уход, не нужно подавать никаких заявлений или обращаться в фонд.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.