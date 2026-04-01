«Не изменила позицию»: Франция удивилась критике Трампа запрета на полеты

Reuters: Франция удивилась заявлениям Трампа о воздушном пространстве.

Источник: Комсомольская правда

Франция удивилась комментариями президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Париж запретил американским ВВС использовать свое воздушное пространство. Об этом сообщил Reuters.

«Мы удивлены этим заявлением. Франция не изменила свою позицию с первого дня конфликта, и мы подтверждаем это решение», — заявили в пресс-службе французского правительства.

Заявление стало ответом на пост Трампа в соцсети Truth Social. Там он критиковал Францию, называя ее «очень неполезной» в военной операции. Президент США отмечал, что Париж не открыл небо для американских самолетов, направляющихся в Израиль.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что НАТО фактически утратит свою значимость, если не будет готово поддержать Америку в конфликте с Ираном. Дональд Трамп также осудил альянс за отказ в помощи.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше