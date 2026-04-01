В воде из пластиковых бутылок не обнаружили значимых доз микропластика

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Замахина/. Содержание микропластика в бутилированной питьевой воде практически не зависит от материала, из которого выполнена тара, вопреки распространенному мнению о том, что в пластиковых бутылках его больше. Ключевое влияние на этот показатель оказывают условия подготовки воды на производстве, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, ученые которого стали авторами исследования.
Ранее в материалах некоторых СМИ и интернет-ресурсов упоминалось о том, что пластиковые бутылки являются значимым источником микропластика, и в воде, которая в них хранится, частицы этого материала содержатся в большом количестве.
«Для проверки этого утверждения была проведена каскадная фильтрация проб промышленно упакованной питьевой воды нескольких производителей, поступающей потребителю в упаковке различных типов (пластиковая упаковка, стеклянная тара, пакеты тетрапак), а также проб водопроводной воды. В результате серии измерений ученые МГУ установили, что в бутилированной питьевой воде содержится весьма малое число частиц микропластика, причем оно в большей степени определяется условиями водоподготовки, чем материалом тары», — сообщили ТАСС в вузе.
Результаты анализа проб показали, что количество частиц микропластика в пластиковой и стеклянной упаковках, а также в пакетах тетарапак не превышало 10 тысяч на 1 литр, как и в случае с водопроводной водой. В пересчете на массовые концентрации их содержание крайне мало — менее 1 нанограмма на литр. При этом в стеклянных бутылках и тетрапаке микропластика оказалось больше, чем в пластиковой упаковке.
«Полученные результаты говорят о том, что материал упаковки практически не влияет на число частиц пластика в питьевой воде. Условия промышленной водоподготовки важнее, ведь она происходит не в стерильных помещениях. Следует подчеркнуть, что коллоидно-растворенных частиц микропластика в питьевой воде столь мало, что для обычного потребителя это не может играть никакой роли», — отметил академик Алексей Хохлов, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
По словам ведущего научного сотрудника кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Дмитрия Волкова, бутилированная питьевая вода сегодня проходит тщательную подготовку, поэтому в ней содержится гораздо меньше частиц — и биологического, и искусственного происхождения. Тем не менее, проблема обнаружения микропластика в окружающей среде и продуктах питания не теряет своей актуальности. Этот вопрос исследуется лишь несколько лет, поэтому ученым предстоит значимая работа.
Микропластик в Москве-реке.
Ранее исследователи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова оценили степень загрязнения частицами микропластика вод Москвы-реки, Десны и одного из подмосковных болот в районе Шатуры. Оказалось, что концентрация его частиц в речных водах московского региона также очень мала — она находится в диапазоне нескольких сотен нанограммов на литр, что говорит о чистоте водоемов.