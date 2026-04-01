Сборная Италии в третий раз подряд не выступит на чемпионате мира

ТАСС, 1 апреля. Сборная Италии в серии пенальти уступила команде Боснии и Герцеговины в финальном матче стыкового раунда за право выхода на чемпионат мира 2026 года. Встреча прошла в боснийской Зенице.
В составе боснийцев гол забил Харис Табакович (79-я минута). У итальянцев отличился Мойзе Кин (15). На 41-й минуте за грубый подкат с поля был удален итальянский защитник Алессандро Бастони. В серии пенальти боснийские футболисты оказались точнее — 4:1.
Сборная Италии пропустит третий подряд чемпионат мира, в 2018 и 2022 годах итальянцы также не смогли преодолеть квалификацию. Итальянская команда четыре раза выигрывала чемпионат мира (второй результат в истории), дважды становилась серебряным призером и один раз — бронзовым.
Команда Боснии и Герцеговины сыграет на мировом первенстве во второй раз, впервые это произошло в 2014 году. Тогда боснийцы не смогли выйти из группы, пропустив вперед футболистов из Аргентины и Нигерии, но опередив команду Ирана.
Другим участником финальной стадии чемпионата Европы от европейского континента стала сборная Чехии, в серии пенальти оказавшаяся сильнее команды Дании (основное и дополнительное время матча — 2:2). Чешские футболисты в 10-й раз сыграют на чемпионате мира, в 1934 и 1962 годах сборная Чехословакии играла в финале турнира.
Всего по итогам стыковых матчей от Европы в финальную часть чемпионата мира вышли четыре сборные: Боснии и Герцеговины, Чехии, Турции и Швеции. Чехи сыграют в группе A с командами Мексики, ЮАР и Южной Кореи. Сборная Боснии и Герцеговины попала в группу B с соперниками из Канады, Катара и Швейцарии. Турки сыграют в квартете D против команд США, Парагвая и Австралии, а шведы выступят в группе F со сборными Нидерландов, Японии и Туниса.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальной части турнира сыграют 48 команд. Последние два участника мирового первенства определятся по итогам двух финалов межконтинентального плей-офф отбора: футболисты из Ямайки сыграют с соперниками из ДР Конго, а сборная Ирака встретится с командой Боливии.