В России расширили список обследований новорожденных: добавили два заболевания

В РФ начали обследовать младенцев на два новых заболевания.

Источник: Комсомольская правда

Перечень обследований в рамках неонатального скрининга в России расширился еще на два заболевания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В программу неонатального скрининга включили два новых наследственных заболевания. Среди них — Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

По словам главного внештатного генетика Минздрава РФ Сергея Куцева, это даст возможность диагностировать болезни на ранних этапах, вовремя приступать к терапии и предупреждать развитие тяжелых форм инвалидности. Напомним, что Х-сцепленная адренолейкодистрофия относится к наследственным болезням обмена веществ. Ее развитие связано с нарушением процесса окисления. Дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот — заболевание с аутосомно-рецессивным наследованием.

