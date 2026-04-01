С 6 апреля темпы снижения курса доллара изменятся. К какой отметке направится рубль на следующей неделе

— Ключевым ориентиром служит динамика биржевой валютной пары CNY/RUB. Здесь прошла хорошая коррекция. Возобновление роста возможно при закреплении котировок выше 11,9 рубля за юань. Но более вероятный сценарий на ближайшие недели — боковая динамика в диапазоне 11,6−11,9. Фундаментальные факторы анализировать сложно. Валютный рынок — это чёрный ящик со своими сюрпризами. Можно лишь предположить, что отказ Минфина от операций с валютой в рамках бюджетного правила, а также окончание налогового периода не позволят рублю в ближайшее время произвести более сильное укрепление, — рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.