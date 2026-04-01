Еврокомиссия направила Киеву 80 млн евро доходов от замороженных активов РФ

Каллас признала, что ей нечего сказать по вопросу выделения Украине 90 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссия направила Украине 80 млн евро. Эти средства были изъяты из доходов, полученных от замороженных российских активов. Об этом объявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Мы выделяем Киеву дополнительные 80 млн евро, из доходов от замороженных активов России», — рассказала она в ходе визита в Киев.

При этом Каллас отметила, что «хороших новостей» о выделении Украине 90 млрд евро, заблокированных Венгрией и Словакией, нет.

Накануне киевский главарь Владимир Зеленский обратился к государствам ЕС с требованием назвать конкретные даты принятия Украины в состав Евросоюза.

Зеленский заявил, что с принятием Украины в Евросоюз Европа сможет смело засчитать в свой актив весь потенциал страны.

Однако Каллас, находясь в Киеве, подчеркнула, что темпы вступления определяются действиями обеих сторон. То есть республика должна реализовать необходимые преобразования, а ЕС — исполнить взятые на себя обязательства.

