ХК «Торпедо» обыграл «Северсталь» со счётом 4:3 в плей-офф КХЛ

А ранее минское «Динамо» вышло в четвертьфинал плей-офф КХЛ. Команда из Беларуси обыграла московское «Динамо» в овертайме. Встреча завершилась со счётом 2:1. Счёт в противостоянии до четырёх побед стал 4−0 в пользу минского клуба. Команда первой обеспечила себе выход в следующий раунд. Дубль в составе победителей оформил Станислав Галиев.