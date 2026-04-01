Какая судьба ждет Ларионова? СКА вылетел из плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА вылетел из плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв в пяти матчах серии первого раунда столичным армейцам. Петербургская команда второй год подряд вылетает на первой стадии Кубка Гагарина.
В 2025 году СКА проиграл в шести матчах московскому «Динамо», но по игре картина для армейцев, в составе которых играл еще Иван Демидов, не выглядела удручающей. В нынешнем плей-офф ЦСКА превзошел петербуржцев в мощи, игре под воротами и эффективной реализации контратак. Особенно это было видно в четвертой игре в Санкт-Петербурге, где москвичи, добавив еще и в движении, успешно завершили два выхода в ноль.
СКА имел хороший шанс повести в этой серии по итогам первой встречи, но при счете 2:1 обидно пропустил — соперник умело сыграл на пятачке, закрыв обзор вратарю в момент броска и переведя игру в овертайм. В нем хорошо перед голкипером гостей сыграл Денис Гурьянов, а шайба тогда залетела в ворота от амуниции игрока СКА после броска Никиты Нестерова. Тот же Гурьянов в первой игре в Санкт-Петербурге отметился дублем, а в пятой и, как оказалось, в последней встрече уничтожил соперника, оформив хет-трик.
СКА имел шансы на победу в серии при условии бережной реализации своих моментов, надежной игре вратаря и минимуме потерь из-за травм. С последним у СКА получилась просто беда: команда Игоря Ларионова в ходе серии потеряла Валентина Зыкова, ранее выбыл и ключевой защитник в организации игры как в обороне, так и в атаке Трефор Мёрфи. Петербуржцам удалось восстановить перед пятой игрой Скотта Уилсона и пришлось заявлять на матч защитника Павла Коледова, который играл с повреждениями.
Большего в СКА ждали от Николая Голдобина, с учетом того что он разыгрался под конец регулярного чемпионата. Форвард отметился голом и передачей в первом матче, лучшем по содержанию игры для СКА, но потом замолчал. По ходу серии Ларионов не раз апеллировал к судьям и говорил о том, что борьба и давление, что в том числе показывает ЦСКА, — это уже не хоккей. Со стороны это выглядело как желание не признавать свои ошибки, Ларионов словно забыл, как в таком же стиле играли при нем и играют сейчас в Кубке Стэнли.
Говоря о вратарях, в отличие от ЦСКА, где первым номером был Дмитрий Гамзин, в СКА чередовали Артемия Плешкова и Сергея Иванова. Единственную победу петербургская команда одержала именно с Ивановым, который впервые в плей-офф сыграл «сухой» матч. Стабильность и выносливость Гамзина перевесила ротацию питерских вратарей — на шестой матч Ларионов поставил Плешкова в связи с усталостью Иванова.
В ожидании перемен.
В СКА Ларионов приходил, обещая его руководству яркую игру в атаке. Получилось же так, что большую часть сезона СКА был в поиске своего хоккея, и с учетом не таких сильных приобретений команда находилась во второй половине таблицы Западной конференции, порой выпадая из зоны плей-офф. Регулярный чемпионат СКА завершил на пятом месте, хотя мог стать и седьмым-восьмым, если бы не поражения московских «Спартака» и «Динамо» и не победа в последней игре над немотивированным «Шанхаем».
В плане селекции при Ларионове вызывало вопросы появление в СКА таких игроков, как Маркус Филлипс, который работал с главным тренером еще в нижегородском «Торпедо» и уровню армейцев, в общем, не соответствовал. От Филлипса была польза, пожалуй, лишь в том, что из-за обилия травм тренерский штаб в одной из игр плей-офф вынужден был ставить его на позицию нападающего. В пятерку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ по версии «Спорт-Экспресса» вошел американский нападающий Рокко Гримальди (90 млн рублей в год). От этого форварда ждали гораздо большего, чем 36 очков в регулярном сезоне, а в плей-офф он оказался неэффективным, поэтому после четырех матчей и нуля очков его заменили как раз на не совсем здорового Уилсона.
В заслугу Ларионову можно отнести, что, как и в «Торпедо», он продолжил доверять молодежи — при нем стали раскрываться Матвей Поляков, Никита Дишковский, Никита Недопекин, Игнат Лутфуллин, если вспомнить, как предыдущий главный тренер Роман Ротенберг любил мариновать молодых игроков в клубах армейской системы.
Также Ларионов вовремя осознал, какую помощь ему могут оказать более опытные коллеги — по ходу сезона в тренерский штаб вошли Юрий Бабенко, Борис Миронов и Леонид Тамбиев. Про последнего как раз говорят, что он пришел в СКА с перспективой замены Ларионова, который может занять в петербургском клубе одну из административных должностей. Показательным можно было считать момент, когда в отсутствие Ларионова, уехавшего с руководством СКА в Милан на хоккейный финал Олимпиады, его команда еще в регулярке дома обыграла как раз ЦСКА.
Стоит ожидать, что по завершении сезона СКА, как и выбывшее из плей-офф днем ранее московское «Динамо», ждут серьезные перемены в составе команды, в том числе и в тренерском штабе. Контракт у Ларионова был заключен прошлым летом на год с возможным продлением еще на сезон, но с трудом верится, что эта опция будет активирована. Изменения ожидаются и в самом составе команды: заканчиваются контракты у 21-летнего Иванова, который четыре года назад был задрафтован «Коламбусом» из Национальной хоккейной лиги, у одного из лидеров команды Михаила Воробьева и, что самое главное, у Марата Хайруллина. Про последнего один из Telegram-каналов, приближенных к СКА, уже написал, что тот может перейти в ЦСКА, правда этот же ресурс написал, что Ларионов останется на посту главного тренера.
Вместе с ЦСКА в среду в плей-офф вышли «Ак Барс» и «Торпедо». Казанцы обыграли в пятом матче в овертайме финалиста прошлого сезона челябинский «Трактор» (2:1). Череповецкая «Северсталь» третий год подряд не преодолела первый раунд плей-офф, уступив нижегородцам, хотя в этот раз играла с преимуществом своей площадки.