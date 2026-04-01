Какая судьба ждет Ларионова? СКА вылетел из плей-офф КХЛ

Стоит ожидать, что по завершении сезона СКА, как и выбывшее из плей-офф днем ранее московское «Динамо», ждут серьезные перемены в составе команды, в том числе и в тренерском штабе. Контракт у Ларионова был заключен прошлым летом на год с возможным продлением еще на сезон, но с трудом верится, что эта опция будет активирована. Изменения ожидаются и в самом составе команды: заканчиваются контракты у 21-летнего Иванова, который четыре года назад был задрафтован «Коламбусом» из Национальной хоккейной лиги, у одного из лидеров команды Михаила Воробьева и, что самое главное, у Марата Хайруллина. Про последнего один из Telegram-каналов, приближенных к СКА, уже написал, что тот может перейти в ЦСКА, правда этот же ресурс написал, что Ларионов останется на посту главного тренера.