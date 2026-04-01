1 апреля в календаре: дeнь cмexa, коньяка, доллара и Мeждунapoдный дeнь птиц

Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Поэтому его, злого после долгого сна, нужно было задобрить — угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением. Особо смелые пытались домового обмануть — для этого говорили друг другу неправду. И вообще было принято разыгрывать друг друга. По этому поводу существовали разные присказки. У девушек была особая примета: если разыграть как можно больше народа в этот день — то жених тебя не обманет.