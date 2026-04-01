1 апреля в календаре: дeнь cмexa, коньяка, доллара и Мeждунapoдный дeнь птиц

Какой сегодня праздник.
День коньяка День смеха День математика День любителей растворимого кофе День пробуждения домового Международный день птиц Международный день веселья на работе День рождения доллара День возвращения Снусмумрика День брейк-данса День ископаемых дураков День съедобной книги Международный день фриволите Праздник Смоленской иконы Божией матери «Умиление» День памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарьи Римских День памяти праведной Софии Слуцкой Католическая Великая среда.
Именины.
Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.
Дарья Повалиха.
Праздник получил название в честь двух христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских, живших в 3 веке. Хрисанф происходил из семьи язычников, но, прочитав Новый Завет, решил стать христианином. Отец, желая отвратить юношу от веры, женил его на Дарии, жрице Афины Паллады. Однако Хрисанф смог обратить в христианство и ее. Супруги решили вести девственную жизнь и призывали к этому других. Горожане пожаловались на Хрисанфа и Дарию властям; христианскую пару подвергли истязаниям, а затем казнили.
Грязной Дарью (Дарию) на Руси называли за то, что к этому дню уже активно таяли снега. Вешние воды заливали поля, дворы, дороги — и везде становилось, мягко говоря, не очень чисто. Появлялась грязь и вокруг прорубей на реках. Поэтому в народе говорили — не очень уважительно, но точно: «Дарья проруби обгадила».
Впрочем, Дарья даром не марала, а грязь лишь на тех людей лепила, кто нечистыми помыслами был тяжел. Поэтому плохого человека в этот день определяли легко — по испачканной одежде. Были и другие приметы, связанные с таянием снега. Например, если вешняя вода шла с шумом — это предвещало хорошие травы летом. Успешный год предвещал и навоз, вытаявший в этот день на дороге.
Как ни странно, именно на Грязную Дарью было принято белить холсты. Ткань расстилали на снег под яркое солнце, и она становилась светлее. А от утреннего мороза — мягче. Опытные ткачихи советовали молодым: «Стели кросна (длинные тонкие холстины) по заморозкам».
Считалось также, что в этот день просыпается домовой. Поэтому его, злого после долгого сна, нужно было задобрить — угостить хлебом и молоком и развеселить небольшим представлением. Особо смелые пытались домового обмануть — для этого говорили друг другу неправду. И вообще было принято разыгрывать друг друга. По этому поводу существовали разные присказки. У девушек была особая примета: если разыграть как можно больше народа в этот день — то жених тебя не обманет.
События.
1734 год — введен в эксплуатацию первый в Канаде маяк.
1748 год — начались раскопки древнеримского города Помпеи.
1778 год — в США придуман знак доллара — $.
1890 год — запатентован троллейбус.
1902 год — запатентован рыболовный воблер.
1930 год — после премьеры фильма «Голубой ангел» (16+) взошла звезда Марлен Дитрих.
1938 год — положено начало широкому распространению растворимого кофе.
1946 год — в Нижегородской области основан ядерный центр «Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики».
1976 год — основана американская корпорация Apple Computer Company.
1995 год — началось телевещание «Общественного российского телевидения» (18+).
1997 год — президент Ельцин подписывает указ о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях.
2009 год — Албания и Хорватия присоединились к НАТО.
2016 год — вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе.
2024 год — авиаудар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.
В этот день родились.
Уильям Гарвей (1578 — 1657 г.), английский врач, физиолог и эмбриолог.
Николай Гоголь (1809 — 1852 г.), русский писатель, классик мировой литературы.
Отто фон Бисмарк (1815 — 1898 г.), германский государственный деятель, 1-й канцлер Германской империи (1871−1890).
Илларион Прянишников (1840 — 1894 г.), русский художник, педагог.
Рихард Зигмонди (1865 — 1929 г.), австрийско-немецкий химик, Нобелевский лауреат.
Эдмон Ростан (1868 — 1918 г.), французский поэт, драматург.
Сергей Рахманинов (1873 — 1943 г.), русский композитор, пианист и дирижер.
Лон Чейни (1883 — 1930 г.), американский актер немого кино.
Александр Яковлев (1906 — 1989 г.), советский авиаконструктор, создатель знаменитых истребителей «Як».
Абрахам Маслоу (1908 — 1970 г.), американский психолог, основатель гуманистической психологии.
Владимир Познер (1934 г.), советский и российский журналист, телеведущий, писатель.
Геннадий Бортников (1939 — 2007 г.), советский и российский актёр театра, кино и радио, народный артист РФ.
Анатолий Днепров (1947 — 2008 г.), советский, американский и российский певец, музыкант, композитор, поэт-песенник.
Марина Яковлева (1959 г.), советская и российская актриса.
Ольга Дроздова (1965 г.), советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.
Александр Сладков (1966 г.), российский военный журналист.
Святослав Ещенко (1971 г.), российский юморист, актёр театра и кино, артист разговорного жанра.
Сергей Лазарев (1983 г.), российский певец, актёр и телеведущий.
Народные приметы.
Если не видно звезд — ждите теплой погоды. Какова погода на 1 апреля, такова погода на 1 октября. Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето. Если вешняя вода на Дарью идет с шумом — травы хорошие бывают, а когда тихо — плохая трава вырастает. Раскаты грома слышатся отрывистыми — к скорому улучшению погоды. На орешнике (лещине) много почек — к урожаю овса. Ранний прилет трясогузок — к теплой весне. Ранняя весна — к большому половодью. Верба зацвела — надо пчел выставлять. На дорогах навоз вытаивает — год будет урожайным. На Дарью-повалиху тают снега.
