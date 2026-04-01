На Камчатке запустили чат-бот для сбора проблем с получением медпомощи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Новый чат-бот запущен в национальном мессенджере Mах для решения проблем с получением медицинской помощи на Камчатке. Проект реализуется в рамках федеральной программы «ЗдравКонтроль», сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Александр Нохрин.
«Теперь жители Камчатского края могут оперативно решать вопросы, связанные с получением государственной медицинской помощи, через специальный чат в национальном мессенджере Mах. Проект реализуется в рамках федеральной программы “ЗдравКонтроль”. Медицинский чат — это цифровая площадка для прямого общения жителей региона с представителями медицинских организаций Камчатского края. Чат работает по принципу “вопрос-ответ”: пациент задает вопрос, и на него оперативно отвечает представитель соответствующей медицинской организации», — рассказал Александр Нохрин.
По его словам, в чате помогут со справочными вопросами о работе медучреждений; вопросами диспансеризации и профилактических осмотров; вакцинацией; лекарственным обеспечением; проблемами при получении медицинской помощи и т.д. Написать обращение в чат можно с 8:00 до 20:00 в рабочие дни.
Как рассказали ТАСС в краевом Минздраве, чат не заменяет обращение в медицинскую организацию, здесь не назначают лечение и не предоставляют телемедицинские услуги. В экстренных случаях необходимо звонить 112. Проект реализуется в рамках программы «ЗдравКонтроль» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
О цифровизации системы здравоохранения на Камчатке.
Также в рамках цифровизации сферы здравоохранения в Камчатском крае в марте в регионе была разработана и презентована краевому Минздраву система поддержки принятия управленческих решений на основе данных первичного звена здравоохранения. Представленная система является уникальным продуктом на стыке медицины и IT-технологий. Основная цель представленной системы — цифровая аналитическая помощь двум ключевым уровням управления. Для министерства здравоохранения региона система агрегирует данные о состоянии здоровья населения, позволяя видеть объективную картину в масштабах региона; для главных врачей — это инструмент, предназначенный для тактического управления поликлиникой. Система в режиме реального времени сигнализирует о пациентах из групп риска, контролирует маршрутизацию и полноту охвата лечебно-профилактическими мероприятиями.
Как сообщили ТАСС в камчатском филиале страховой компании «СОГАЗ-Мед», система фокусируется на трех критически важных направлениях: качестве проведения диспансеризации, эффективности наблюдения за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями и оперативности диагностики злокачественных новообразований. Благодаря методам визуализации, сложные массивы данных превращаются в понятные графики и отчеты, позволяющие главным врачам и ведомству принимать обоснованные управленческие решения.
Там добавили, что использование системы позволит не просто фиксировать медицинский процесс — она направлена на достижение практического результата от лечения: «Например, важно говорить не только об охвате диспансеризацией как о статистическом показателе, но и о том, что именно получают наши пациенты по ее итогам, как меняется их состояние здоровья», — рассказали в региональном филиале крупной страховой компании.