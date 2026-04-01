Главный тренер и капитан ХК «Торпедо» подвели итоги серии против «Северстали»

По окончании пятого матча серии ⅛ финала «Северсталь» — «Торпедо», который закончился победой нижегородцев (4:3) и их выходом во второй раунд плей-офф КХЛ, события прокомментировали наставник наших хоккеистов Алексей Исаков и нападающий Владимир Ткачёв. По ходу противостояния с череповчанами он стал капитаном команды вместо Алексея Кручинина.
— Для нас это хороший шаг вперёд. Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия, нерв и напряжение присутствовали в каждой игре, — подчеркнул Алексей Исаков, слова которого приводит сайт Континентальной хоккейной лиги. — Если посмотреть общую картинку, то «Северсталь» больше играла с шайбой, больше атаковала. А мы выполняли своё задание, старались искать шансы на контратаках — и мы их нашли. Главными в серии были последние две минуты четвёртого матча, когда нам удалось отыграться с 0:2 и потом победить в овертайме. Большой перерыв перед вторым раундом — считаю, плюс. Есть микротравмы, эмоциональная усталость. Есть время восстановиться, подумать, как правильно подготовиться к следующей серии.
— Выиграть серию нам помогли терпение и дисциплина, — отметил Владимир Ткачёв. — Мы много терпели, много оборонялись. Сегодня соперники хорошо начали, очень агрессивно, активно. Забили быстрый гол. Мы сыграли надёжно в концовке. Серия была тяжёлая, у всех она тяжёлая. Первый раунд — сложный этап, много ожиданий у ребят, руководства, болельщиков. Все ждут победы. Кого-то это давит, кого-то мотивирует. Нужно быть хорошо готовым психологически.
Напомним, что велика вероятность четвертьфинального противостояния «Торпедо» с магнитогорским «Металлургом». Старт этой пока ещё потенциальной серии — 9 апреля.