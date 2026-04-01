Главный тренер и капитан ХК «Торпедо» подвели итоги серии против «Северстали»

— Для нас это хороший шаг вперёд. Была очень непростая и достаточно непредсказуемая серия, нерв и напряжение присутствовали в каждой игре, — подчеркнул Алексей Исаков, слова которого приводит сайт Континентальной хоккейной лиги. — Если посмотреть общую картинку, то «Северсталь» больше играла с шайбой, больше атаковала. А мы выполняли своё задание, старались искать шансы на контратаках — и мы их нашли. Главными в серии были последние две минуты четвёртого матча, когда нам удалось отыграться с 0:2 и потом победить в овертайме. Большой перерыв перед вторым раундом — считаю, плюс. Есть микротравмы, эмоциональная усталость. Есть время восстановиться, подумать, как правильно подготовиться к следующей серии.