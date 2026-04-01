В конце апреля закончится прием деклараций 3-НДФЛ

30 апреля 2026 года — крайний срок подачи декларации по форме 3-НДФЛ. Гражданам необходимо отчитаться о доходах, полученных в течение 2025 года, об этом сообщает Федеральная налоговая служба.
Подать декларацию за 2025 год до 30 апреля 2026 года необходимо при:
реализации недвижимости и имущественных прав;
получении в дар ценного имущества от третьих лиц;
доходах от аренды, найма или по договорам ГПХ (без участия налоговых агентов);
получении выигрышей в лотереях и азартных играх;
наличии доходов из зарубежных источников.
Декларацию за 2025 год можно подать несколькими способами. Онлайн: в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС (вход возможен через «Госуслуги»). Система автоматически предзаполняет данные и позволяет отправить документ в один клик. Также на сайте ФНС доступна программа «Декларация 2025», которая помогает сформировать файл для печати или электронной отправки. Кроме того, декларацию можно сдать лично в налоговую инспекцию по месту жительства, направить заказным письмом по почте или подать через МФЦ.
Нарушение сроков подачи декларации 3-НДФЛ и уплаты налога грозит штрафами и пенями. Штраф за просрочку составляет 5% от неуплаченной суммы налога ежемесячно, с лимитом от 1000 рублей до 30% от долга.
