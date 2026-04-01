В конце апреля закончится прием деклараций 3-НДФЛ

Декларацию за 2025 год можно подать несколькими способами. Онлайн: в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС (вход возможен через «Госуслуги»). Система автоматически предзаполняет данные и позволяет отправить документ в один клик. Также на сайте ФНС доступна программа «Декларация 2025», которая помогает сформировать файл для печати или электронной отправки. Кроме того, декларацию можно сдать лично в налоговую инспекцию по месту жительства, направить заказным письмом по почте или подать через МФЦ.