Эксперт Таранова назвала оптимальную порцию пасхального кулича

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Норма потребления кулича на Пасху составляет 100−150 г в день, есть его стоит совместно с основным приемом пищи и в первой половине дня. Об этом ТАСС рассказала заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета «Росбиотех» Елена Таранова.
В этом году Пасха отмечается 12 апреля.
«С технологической и режимной точки зрения после периода ограничений резкое введение в рацион высокоплотных продуктов (с высоким содержанием сахара и жиров) может создавать неравномерную нагрузку на метаболические процессы, — рассказала она. — Оптимальной считается плановая норма потребления: для здорового взрослого человека — порядка 100−150 граммов кулича в день. Рекомендуется включать продукт в первой половине дня, в составе основного приема пищи, а не в режиме “изолированного” употребления».
Таранова отметила, что классический кулич относится к продуктам с высокой энергетической плотностью. «Значительное количество сахара, жиров и рафинированной муки определяет его технологические и органолептические свойства, но при этом делает его достаточно “тяжелым” с точки зрения баланса нутриентов, особенно после периода пищевых ограничений, — пояснила эксперт. — Кулич не попадает под критерии диетических продуктов как сдобное изделие, однако отход от традиционного рецепта поможет снизить калорийность пасхального десерта».