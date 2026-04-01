Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбой в Telegram: тысячи пользователей не могут использовать приложение

В работе Telegram произошел масштабный сбой.

Источник: Комсомольская правда

Число жалоб на работу мессенджера Telegram в России значительно увеличилось за последние часы. По данным сайта Downdetector, более 1000 жалоб поступило всего за один час.

Пользователи массово сообщают о различных проблемах. Среди них: невозможность загрузить медиафайлы, проблемы с отправкой сообщений и фото, а также длительное время ожидания соединения.

Сбои затрудняют использование приложения, с чем сталкиваются многие россияне. Пользователи Telegram продолжают сообщать о трудностях, связанных с медиа-контентом и общением через мессенджер.

Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram, указывая на использование мессенджера для обмана, вымогательства и преступной деятельности. Также было заявлено о замедлении работы сервисов Telegram из-за регулярных нарушений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Telegram может быть заблокирован в России из-за несоответствия российским законам. Он подчеркнул, что мессенджер должен соблюдать законодательные требования.

