Трамп обжалует решение о приостановке возведения банкетного зала в Белом доме

Официально о планах строительства банкетного зала было объявлено в конце июля прошлого года. Подготовительные работы шли на протяжении нескольких месяцев. Обнесенную забором территорию, на которой шли эти работы, можно видеть с Южной лужайки Белого дома. Глава администрации США ранее заверял, что проект не затронет существующие строения комплекса главной резиденции американских президентов. Однако Восточное крыло Белого дома для начала строительных работ снесли практически целиком. Оно было построено в 1902 году и расширено в 1942-м, в нем традиционно размещался аппарат первой леди США. В процессе строительства модернизируется и находившийся под Восточным крылом подземный бункер, в котором размещается оперативный центр президента США.