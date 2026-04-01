Трамп обжалует решение о приостановке возведения банкетного зала в Белом доме

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что обжалует решение суда, который ранее постановил остановить строительство банкетного зала на территории Белого дома до получения соответствующего разрешения у Конгресса.
«Мы обжалуем это [решение]», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. «Он (судья в столичном округе Колумбия — прим. ТАСС) говорит, что мне нужно разрешение от Конгресса. Он сильно ошибается», — подчеркнул американский президент, отметив, что на строительство банкетного зала не будут потрачены средства налогоплательщиков.
Как добавил глава американской администрации, «в Белом доме за долгие годы было много всего построено, и для этого не требовалось разрешение Конгресса». «Для строительства на территории Белого дома не требуется разрешение Конгресса, это совершенны не связанные вещи», — сказал он.
Ранее суд в Вашингтоне постановил остановить строительство банкетного зала на территории Белого дома до тех пор, пока администрация не заручится разрешением со стороны Конгресса. Таким образом он удовлетворил требование неправительственного фонда сохранения культурного наследия, который настаивал на том, что у Трампа нет полномочий, которые позволяли бы ему в одностороннем порядке принимать решение о строительстве банкетного зала на деньги частных инвесторов.
Американский лидер подтвердил в октябре 2025 года, что в Белом доме начались масштабные строительные работы в рамках проекта сооружения нового банкетного зала. Глава администрации США пообещал, что в новом зале будет воспроизведена «в точности внутренняя отделка Белого дома».
Официально о планах строительства банкетного зала было объявлено в конце июля прошлого года. Подготовительные работы шли на протяжении нескольких месяцев. Обнесенную забором территорию, на которой шли эти работы, можно видеть с Южной лужайки Белого дома. Глава администрации США ранее заверял, что проект не затронет существующие строения комплекса главной резиденции американских президентов. Однако Восточное крыло Белого дома для начала строительных работ снесли практически целиком. Оно было построено в 1902 году и расширено в 1942-м, в нем традиционно размещался аппарат первой леди США. В процессе строительства модернизируется и находившийся под Восточным крылом подземный бункер, в котором размещается оперативный центр президента США.